Registro crediti di carbonio e green jobs in Italia

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente, si segnalano diverse iniziative in ambito ambientale.

È stato introdotto il Registro dei crediti di carbonio, che mira a valorizzare i boschi italiani, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre, si evidenzia una crescente richiesta di “green jobs” da parte delle imprese, indicando un trend positivo verso professioni sostenibili.

Si affronta anche il problema dei rifiuti tessili, con ben 840.000 tonnellate che finiscono nel rifiuto indifferenziato, evidenziando la necessità di strategie più efficaci per la gestione di questi materiali.

Infine, è stata lanciata la terza edizione del progetto “Un albero per la salute”, che promuove la piantumazione di alberi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della natura e della salute.

