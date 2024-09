Registrazioni di Tu Si Que Vales: ospite dalle Olimpiadi e lite in studio

In questi giorni agli studi Elios stanno avendo luogo le ultime registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Dopo aver scoperto l’ospite chiamato da Maria De Filippi come regalo per Sabrina Ferilli, ieri c’è stato l’arrivo di una stella delle ultime Olimpiadi. Nello studio di Tu Si Que Vales è arrivata una delle medaglia d’oro di Parigi 2024, Alice D’Amato, accompagnata dalla sorella Asia. Le due sportive hanno coinvolto anche Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, facendoli salire sulla trave.

Non solo ospiti e siparietti con i giurati, in queste registrazioni c’è stata anche una lite. Sembra che Rudy Zerbi abbia discusso in maniera molto animata con un concorrente e che nella lite sia stato coinvolto anche Gerry Scotti.

Sabrina e Maria durante la catfight di Rudy…

Registrazioni di Tu Si Que Vales: ospiti e lite tra Rudy Zerbi e Gerry Scotti.