Registrazione semifinale di Amici: si incrociano le dita per domattina

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi sta volgendo al termine, ma proprio durante gli ultimi cento metri il Covid ha fatto capolino nella Casetta contagiando quattro allievi. La registrazione della semifinale, quindi, che si sarebbe dovuta registrare giovedì 4 maggio è stata posticipata. “Impossibile fare previsioni, con il Covid non si può prevedere niente. Se la semifinale verrà spostata? Potrebbe, adesso aspettiamo notizie e aggiornamenti“, le parole dell’ufficio stampa di Amici a FanPage.

Considerando che il primo caso di Covid è stato scoperto subito dopo la registrazione della scorsa puntata (non a caso Cricca, ultimo eliminato, ha annullato tutti gli eventi per malattia), la produzione di Amici ha incrociato le dita e sperato fino all’ultimo di mantenere al giovedì le registrazioni. Quando ieri però gli allievi sono risultati positivi al tampone di controllo la registrazione è stata sospesa e fatta slittare di 24 ore, ovvero a oggi. Purtroppo però anche il tampone odierno ha dato esito positivo e la registrazione è stata di nuovo posticipata a domani mattina.

“Si incrociano le dita per domattina”, riportano i ben informati. Se domattina gli allievi risulteranno negativi al tampone la puntata sarà registrata a partire da mezzogiorno, altrimenti la produzione valuterà il da farsi.

— AMICI NEWS (@amicii_news) May 4, 2023

Grazie al daytime di ieri abbiamo scoperto chi sono i quattro alunni risultati positivi al Covid. Sarebbero: Aaron, Isobel, Angelina e Mattia, dato che vivono in una camera a parte rispetto agli altri che hanno accesso all’intera casa.

I semifinalisti di #Amici22 sono pronti e sabato 6 Maggio scopriremo chi tra Aaron, Angelina, Isobel, Maddalena, Mattia e Wax conquisterà un posto in FINALE! Tutti sintonizzati in prima serata su Canale 5, non mancate! pic.twitter.com/aXJNZ888IT

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2023