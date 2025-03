Registrazione dello schermo su iPhone e Android: Guida completa senza app esterne

Registrare lo schermo dello smartphone può essere utile per creare video tutorial, documentare bug o condividere contenuti. Sia Android che iOS hanno questa funzione integrata, evitando la necessità di app di terze parti. Tuttavia, alcune applicazioni possono impedire la registrazione per motivi di sicurezza o copyright.

Per registrare lo schermo su Android, la procedura varia a seconda della versione del sistema operativo. Su dispositivi con interfaccia standard, si può iniziare trascinando il dito due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccando “Registrazione dello schermo”. Se non è visibile, si può aggiungere tramite l’icona di modifica. Dopo aver scelto le impostazioni di registrazione, si preme “Avvia”. Per interrompere, si scorre di nuovo verso il basso e si seleziona il pulsante corrispondente. Su dispositivi Samsung, si accede al pannello delle impostazioni rapide e si seleziona “Registrazione schermo”, scegliendo le impostazioni desiderate prima di avviare e fermare la registrazione.

Per gli iPhone, la registrazione dello schermo è altrettanto semplice. Si accede al Centro di Controllo scorrendo dall’angolo in alto a destra o facendo swipe dal fondo. Si trova l’icona di registrazione e si tocca per iniziare, con un conto alla rovescia di tre secondi. Se si desidera registrare anche l’audio, si tiene premuta l’icona di registrazione per attivare il microfono. Per fermare la registrazione, si tocca l’indicatore rosso o si riapre il Centro di Controllo. La registrazione sarà salvata nell’app Foto.