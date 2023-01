Registi, produttori, organizzatori.. Ex prof di Amici vuota il sacco e si sfoga: “Io vittima di molestie”

Registi, produttori, organizzatori di eventi, uomini importanti e influenti: sono oltre trenta i predatori che hanno molestato Fioretta Mari nel corso della sua lunghissima carriera.

L’attrice e regista teatrale, nota al grande pubblico televisivo per essere stata per circa un decennio l’insegnate di dizione e recitazione della scuola di Amici (fino a quando Maria non ha rimosso quella disciplina); ha recentemente rilasciato una lunga intervista a Repubblica parlando di abusi e molestie.

“Se sono mai stata molestata? Oltre trenta volte. Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace. Ricordo con orrore quando il marito di un’amica mi ha assalita nella loro villa in Sicilia. Stavamo per fare il bagno quando mi chiese se volevo vedere una foto, dentro casa. Gli dissi di sì: mi ha aggredita con la mia amica che nuotava a pochi metri. Gli ho chiesto se non si vergognasse. Era un importantissimo organizzatori di spettacoli”.

E ancora:

“Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c’è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno”.

Registi, produttori e organizzatori che hanno molestato Fioretta Mari: “Tutti morti. Tranne uno”

Fioretta Mari ha poi rivelato che tutti i registi, i produttori e gli organizzatori di spettacoli che l’hanno molestata sono già tutti morti, tranne uno. “L’unico vivo ha una bella età. Ma non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset“. Nonostante questo, però, non ha scucito nessun nome. “All’epoca non denuncia perché non ero la guerriera che sono oggi, avrebbe significato non lavorare più e minacciare la carriera di mio zio [Turi Ferro, ndr], che era amico di tutti loro“.