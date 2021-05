Ci sono quelle che non si arrendono e quelle che invece tirano un sospiro di sollievo. Si sfilaccia il fronte delle Regioni sul tema della vaccinazione in vacanza. Il rompete le righe arriva dopo le parole del commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Tre settimane fa aveva aperto all’idea degli hub nei luoghi turistici, l’altro ieri ha gelato gli animi. Non si fa, troppo complicato. “Le persone regolino le vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale”, ha detto Figliuolo. La commissione salute della Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi aveva iniziato a discutere su come organizzare soprattutto la compensazione.

Si pensava infatti di mettere in piedi un sistema per redistribuire i vaccini. Ma il meccanismo, simile a quello usato per suddividere il fondo sanitario nazionale alla luce di chi si sposta per curarsi, deve essere sembrato troppo complesso. Ieri alcune realtà hanno accolto con soddisfazione le parole di Figliuolo. È il caso della Sardegna. “Per noi sarebbe stato un problema fare i vaccini perché abbiamo tantissimi turisti – dice l’assessore alla Salute Mario Nieddu – Avremmo sovraccaricato servizi che già sono impegnatissimi”.

Per paura che sull’isola scoppino nuovi focolai, il presidente Solinas intanto ha prolungato fino a giugno l’ordinanza che richiede il green pass per entrare in Sardegna. “I controlli però li devono fare i vettori alla partenza”, spiega Nieddu. La posizione è simile a quella dell’anno scorso.

Altre Regioni avrebbero preferito andare avanti sulle dosi ai turisti, e probabilmente lo faranno comunque attraverso accordi “bilaterali”. Piemonte e Liguria si vedranno sabato per organizzarsi. “Parliamo di persone che stanno almeno una settimana in vacanza. Ci sono tanti liguri che vengono in montagna da noi e tanti piemontesi che vanno al mare da loro – spiega l’assessore alla Salute del Piemonte Luigi Icardi – In questo modo i numeri sono gestibili. Se c’è un’asimmetria spiccata, con Regioni che ricevono tanti turisti, allora la cosa è diversa”.

C’è poi chi va avanti sulla strada della vaccinazione dei turisti senza accennare a compensazioni di dosi. È il presidente veneto Luca Zaia. “Qualcuno si è un po’ agitato – ha detto riferendosi al commissario Figliuolo – ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro. E poi non immaginiamo un assalto alla diligenza, non è che uno va in vacanza per fare la seconda dose”.

Zaia quindi resta convinto che i vaccini ai turisti, anche stranieri, vadano fatti. “Poi verremo rimborsati dal Paese di residenza, nel caso degli stranieri”. E mentre il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini riceve le richieste dei Comuni del riminese di organizzare la vaccinazione dei vacanzieri, la Puglia solleva un altro problema. “Noi aspettiamo tanti nostri cittadini che lavorano o studiano al nord e tornano per l’estate dai parenti. Non sono propriamente turisti e dovremmo fargli il vaccino, anche se non sono residenti, ma non abbiamo abbastanza dosi”, dice Pierluigi Lopalco assessore della Puglia. Alessio d’Amato del Lazio insiste sul problema delle dosi. “Servono quelle per i turisti. Se ci sono, si può fare tutto. Noi abbiamo già vaccinato 63 mila persone residenti altrove”.

E ieri il ministro alla Salute Roberto Speranza ha annunciato che il 28 maggio l’Ema autorizzerà Pfizer anche per chi ha tra 12 e 15 anni. L’idea dell’Italia è iniziare a luglio la campagna tra chi è in quella fascia di età. Un mese prima, cioè a giugno, partiranno anche le vaccinazioni in farmacia. Le Regioni si stanno organizzando, dal Lazio (che l’1, il 2 e il 3 giugno farà un open day per i maturandi) alla Valle d’Aosta. E secondo Giorgio Palù, presidente di Aifa che ieri ha parlato con Gerardo Greco durante il podcast di Repubblica Metropolis, proprio in farmacia si potrebbe fare il richiamo dei vaccini a vettore virale, quando ci si trova in vacanza.