Regioni, Cirio: "Festival dedicato a persone, luoghi e cultura’'

“Questo è un festival che il Piemonte ha voluto dedicare alle persone, luoghi e cultura. A Torino oggi c’è tutta l’Italia e non solo perché in questa sala siedono oggi le sue più alte istituzioni, a Torino c’è tutta l’Italia perché ne è stata la prima capitale e perché questa città è diventata grande grazie al contributo delle diverse comunità provenienti da tutto il Paese”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che intervenendo al festival delle Regioni ha ricordato come “i rappresentanti delle comunità dei tanti che in passato sono arrivati in Piemonte, da altre zone d’Italia, un terzo dei torinesi, è nato o originario di una regione del Sud, per cercare lavoro, costruire la loro famiglia e il loro futuro, hanno contribuito in modo determinante a costruire questa città e questo territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. non esiste quindi posto migliore per celebrare la festa delle Regioni”.