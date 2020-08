Possiamo dire che le Regioni sono state un successo? Cita Alcide De Gasperi Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore di Global Governance alla School of Government della Luiss Guido Carli, per spiegarlo durante l’evento ’50 anni di Regioni: l’architettura dell’Italia alla prova’ al Meeting di Rimini. “‘Le regioni si salveranno, matureranno, resisteranno solo a una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale. Migliori soprattutto per quanto riguarda le spese’. Una bella affermazione – sottolinea Cassese citando De Gasperi -. E direi che questo test le Regioni non ce l’hanno fatta perché non hanno dimostrato di essere migliori dello Stato per quanto riguarda le spese“.

