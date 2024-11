Regione Lazio approva delibera sui servizi educativi per l’infanzia

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera proposta dall’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, per modificare il Regolamento Regionale n. 12/2021 relativo ai servizi educativi per l’infanzia. L’obiettivo principale di questa delibera è la semplificazione delle procedure e delle norme per i servizi educativi per i bambini.

Le modifiche principali riguardano, innanzitutto, i parametri di spazio minimo (mq/bambino) per i Nidi e Micronidi. I nuovi parametri non incidono sul benessere dei bambini, ma permettono una maggiore capacità di accoglienza e facilitano l’organizzazione degli spazi da parte dei gestori. Inoltre, la delibera semplifica anche la procedura di rinnovo dell’Autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi per l’infanzia, consentendo rinnovi fino a un massimo di 20 anni. Questa semplificazione è riservata a coloro che hanno ricevuto autorizzazioni a tempo limitato a causa di contratti di locazione con scadenza imminente.

Un altro importante aspetto della delibera è l’introduzione di norme mirate a garantire una maggiore sicurezza per i bambini, in particolare riguardo agli spazi esterni che possono essere utilizzati anche come parcheggi. Infine, la delibera prevede anche la correzione di alcuni refusi e riferimenti contraddittori all’interno del regolamento, che potrebbero creare confusione tra gli operatori del settore.

Queste modifiche si propongono non solo di facilitare la gestione dei servizi ma anche di garantire un ambiente più sicuro e accogliente per i bambini che vi accedono. La decisione della Giunta rappresenta un passo importante verso un’accessibilità migliorata ai servizi educativi per l’infanzia nel Lazio, riflettendo l’impegno della Regione a supportare le famiglie e i bambini attraverso una struttura normativa più chiara e funzionale.