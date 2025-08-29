Regionali in Campania: i movimenti del centrosinistra e centrodestra

Il centrosinistra sta ultimando i dettagli dell’accordo su Roberto Fico e sulla segreteria regionale per Piero De Luca, mentre il centrodestra cerca di trovare un candidato unificato. A meno di tre mesi dalle elezioni, sembra che la situazione stia finalmente chiarendosi, con segnali positivi in entrambe le coalizioni.

Nel centrodestra, tre regioni su sei (Marche, Calabria e Toscana) hanno già un candidato. Rimangono da definire Veneto, Campania e Puglia. Non è ancora fissato un incontro tra i leader nazionali, ma si prevede che avverrà la prossima settimana. Antonio Tajani di Forza Italia ha ribadito l’impegno a trovare il miglior candidato per ogni regione, sottolineando che la priorità resta Veneto, seguita da Campania e Puglia. In Campania, i nomi in lizza includono Edmondo Cirielli e Mara Carfagna, ma vi sono anche idee civiche che si stanno considerando. Tuttavia, i veti incrociati rendono la situazione più complessa. Altri nomi come quelli del prefetto Michele di Bari e di Costanzo Jannotti Pecci sono stati smentiti. Si sta valutando anche l’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Nel centrosinistra, malgrado i malumori iniziali per la candidatura di Piero De Luca, i dettagli per il congresso di fine settembre stanno venendo a sistemarsi. Tuttavia, ci sono tensioni interne relative alla composizione della commissione congressuale, dove ogni area del partito cerca di ottenere rappresentanza. La candidatura di Roberto Fico verrà ufficialmente presentata da Giuseppe Conte a Napoli. Anche Vincenzo De Luca, governatore della Campania, potrebbe ora schierarsi ufficialmente a favore di Fico dopo la chiusura dell’accordo.