Regine a Caserta

Sabato 20 dicembre la Reggia di Caserta sarà aperta fino a tarda sera per la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” e lo spettacolo del Gran Ballo a Corte. La mostra internazionale presenterà oltre 200 opere provenienti da tutta Europa e sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 23.00.

Il percorso tematico della mostra metterà in luce la complessità del ruolo delle Regine, evidenziando il delicato equilibrio tra doveri pubblici e vita privata, attraverso le figure di donne come Elisabetta Farnese, Maria Amalia di Sassonia, Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, Giulia Clary, Carolina Murat, Maria Isabella, Maria Cristina di Savoia, Maria Teresa d’Asburgo-Teschen, Maria Sofia di Baviera e le sovrane dei Savoia.

La mostra ha il sostegno di prestigiosi enti come il Château de Versailles, il Palacio Real di Madrid, la Galería de las Colecciones Reales, il Schloss Schönbrunn, le Staatliche Kunstsammlungen Dresden, il Palazzo Reale di Napoli, l’Archivio di Stato di Napoli e di Caserta, il Museo di Capodimonte, la Reggia di Venaria e i Musei Reali di Torino. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite l’Accordo per la Coesione.

La serata del 20 dicembre sarà animata dalle note della musica classica e dallo spettacolo del Gran Ballo a Corte, con danzatori in abiti d’epoca che eseguiranno marce e valzer, tra cui il valzer dei fiori dallo Schiacciamoci di Tchaikovsky e il Galop dal Guglielmo Tell. I biglietti di ingresso sono disponibili online e in biglietteria, con un costo di 5 euro dalle ore 17.00. La partecipazione a tutte le iniziative rientra nel biglietto/abbonamento al Museo. Gli orari di apertura variano per le diverse aree della Reggia, con l’ultimo ingresso alla mostra alle 22.15.