Regina Elisabetta: svelate le cause e l’orario della morte

Se ti chiami Elisabetta e negli ultimi settant’anni sei stata la Regina del Regno Unito tutto fa notizia, anche il certificato di morte. Ovviamente quando si tratta di una persona così importante la privacy va a farsi benedire e infatti online è finito pure il certificato di morte. A pubblicarlo è stato il National Records of Scotland.

Il decesso è avvenuto alle 15.10 locali nella residenza reale. La sua morte è stata registrata dal medico ufficiale del palazzo Douglas James Allan Glass ed è causata dalla vecchiaia. Nessuna caduta quindi, ma un semplice corso della natura.

Queen Elizabeth II’s cause of death has been revealed as ‘old age.’ pic.twitter.com/vY5sFhtNeh

— Pop Base (@PopBase) September 29, 2022