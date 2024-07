Regina Elisabetta, svelate le cause della morte: “Non c’entra la vecchiaia”

A distanza di due anni dalla sua scomparsa, in tutto il mondo si torna a parlare della Regina Elisabetta e della sua morte. A pochi giorni dalla dipartita della sovrana, il National Records of Scotland ha pubblicato il certificato di morte, la causa del decesso è stata attribuita all’età avanzata della donna. Il documento recava pochi dettagli e riportava la firma della principessa Anna.

Pubblicato certificato di morte della regina Elisabetta II.

Come previsto, la causa del decesso è morte naturale, “vecchiaia”.

Se lo aspettava anche Andrew Morton. Ma, secondo lui, c’è altro dietro… https://t.co/nYvOWNrCuS pic.twitter.com/n0SmiMHOPW — Antonello Guerrera (@antoguerrera) September 29, 2022

Regina Elisabetta, la causa della morte.

Uno degli storici amici del Principe Filippo, Gyles Brandreth, di recente ha rivelato che la monarca inglese sarebbe deceduta per colpa di un tumore e non per problemi legati alla vecchiaia. Adesso a confermare questa tesi è arrivato il biografo dei reali, Robert Jobson, autore del libro in uscita ‘Catherine, The Princess of Wales’. Lo scrittore nella sua nuova opera ha assicurato che la madre di Re Carlo è scomparsa a causa di un mieloma.

“Non c’entrerebbe la vecchiaia, o meglio non sarebbe la causa primaria. Il tumore l’aveva indebolita moltissimo. Ormai ogni gesto quotidiano era quasi impossibile da compiere. Faceva fatica a reggere anche la teiera, per non rovesciarla chiedeva aiuto al suo staff. Il mieloma l’ha anche portata sulla soglia della cecità e faticava anche ad alzarsi e camminare. – si legge sul Daily Mail – Inoltre gli ultimi giorni della Regina Elisabetta sono stati pieni di malinconia, nel suo staff c’erano molte persone nuove, tante sue vecchie collaboratrici erano andate in pensione, il marito e alcune amiche erano morte e lei avrebbe detto ‘non conosco più nessuno’. Per lei non era facile non poter essere più autonoma nei piccoli gesti”.

Il biografo ha anche rivelato che la sovrana era molto felice delle telefonate che le faceva il nipote William , per cui nutriva un particolare affetto: “Ha sempre ringraziato William per ogni telefonata che le faceva. Inoltre anche Kate era molto affezionata alla nonna di suo marito, tanto che suggerì a William di traslocare in una residenza più vicina a Windsor. Catherine è sempre stata fiera del marito e del rapporto che aveva con sua nonna“.