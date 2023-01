Regina Elisabetta, le ultime parole che le ha detto Harry: “Come ho saputo della sua morte”

Nel nuovo libro del Principe Harry, Spare, c’è spazio anche per la Regina Elisabetta. Dopo aver parlato di sua mamma Diana, dei rapporti con il padre, Re Carlo e con il fratello, William, il Duca di Sussex ha rivelato quali sono state le ultime parole che ha detto a sua nonna prima che morisse.

“Ero molto legato a lei. Prima che ci lasciasse ricordo bene cosa ci siamo detti. Le ho detto che l’ammiravo per aver adempiuto ai suoi doveri fino alla fine. Poi le ho detto che eravamo tutti molto grati per quello che aveva rappresentato per noi e per il suo popolo”.