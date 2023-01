Regina Elisabetta, le orribili rivelazioni di Harry sul giorno della morte della nonna: “Quello che ha fatto la Famiglia Reale è stato orrendo”

Il Principe Harry è un fiume in piena e continua a rilasciare interviste per promuovere il suo libro (che è il più venduto in moltissimi paesi). Il Duca di Sussex è tornato a parlare della morte della Regina Elisabetta e dopo ave rivelato quali sono state le ultime parole che gli ha detto la sovrana, adesso ha parlato del giorno della morte. Stando alle dichiarazioni di Harry, la Famiglia Reale non solo non gli avrebbe comunicato la scomparsa di sua nonna, ma non gli avrebbe riservato un posto sull’aereo che ha portato tutti loro in Scozia. Il Principe infatti ha raggiunto il capezzale della Regina Elisabetta a Balmoral con un volo di linea.

“She finished life, she had an amazing life, she had an amazing career.” #Colbert #Spare pic.twitter.com/0Rc116KrMm

Watch Prince Harry reveal what he remembers most about his late grandmother, Queen Elizabeth. 👑🤍

“Il giorno in cui lei è morta, c’è stata una reazione davvero orribile da parte dei membri della mia famiglia. Loro erano in disparte e poi i briefing, le indiscrezioni e le soffiate. Io ero tipo: ‘Siamo qui per celebrare la vita della nonna e piangere la sua perdita, possiamo stare insieme come una famiglia?’. Ero lì seduto e chiedevo di stare insieme come una famiglia, non come un’istituzione. Posso capire che per loro è difficile separare le due cose, ma in quel momento speravo di vedere una famiglia e non un’istituzione e invece non è stato così.

Non avrei dovuto essere sorpreso, visto che non ho saputo della morte di mia nonna come il resto di loro. Ho scoperto tutto dai media e questo è stato molto brutto.

Mi hanno avvisato che non stava bene. Così ho cercato di raggiungerli per volare con loro in Scozia. Ma non sono stato invitato nell’aereo che hanno preso. L’aereo su cui hanno viaggiato aveva posto sufficiente per tutti, ma nel giro di due ore tutti i membri della famiglia erano in volo senza di me, così ho preso un volo di linea.

Mia moglie era stata proprio bandita e quindi non è potuta venire. Quando sono arrivato ho appreso della morte di mia nonna dagli articoli. Poi sono entrato nella sala e mia zia era lì per salutarmi. Mi ha chiesto se volevo vederla. Ci ho pensato qualche secondo. Era nella sua camera da letto. In realtà ero davvero felice per lei. Perché aveva completato la sua vita e suo marito la stava aspettando. Loro due oggi riposano insieme”.