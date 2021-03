L’intervista shock di Harry e Meghan è stata come un terremoto a Buckingham Palace, ma pare che la Regina Elisabetta stia mantenendo la calma. Secondo quanto appreso dal DailyMail la sovrana avrebbe già parlato con Carlo e William e non sono previsti contrattacchi alla Markle e al marito. Da Palazzo al massimo arriverà un comunicato in cui la famiglia reale rinnoverà l’amore che (dice) di provare per Harry e Meghan.

“Abbiamo parlato con una fonte e ci ha detto che ci sono stati dei ‘colloqui’ per gestire questa crisi. Carlo, la Regina Elisabetta e William hanno già parlato tra loro. Gli addetti ai lavori del Palazzo hanno descritto lo stato d’animo della famiglia reale come ‘un mix di shock e tristezza’ per il fatto che il principe avesse premuto il “pulsante nucleare sulla sua stessa famiglia”. Le persone stanno vacillando, ma non la 90enne. Ricordiamoci che prima di ogni dichiarazione ufficiale, la sovrana analizza bene il contenuto. Lo sta facendo anche in questa strana occasione. A maggior ragione adesso sta valutando. Da Palazzo vogliono allentare la tensione e pensano ad una possibile dichiarazione pubblica dove verrà evidenziato l’amore e la preoccupazione della royal family per la coppia. La Regina Elisabetta sa che la monarchia è millenaria e non crollerà dopo questo colpo. La fonte affidabile ci ha detto che lo staff reale è rimasto sveglio fino alle 3 del mattino per guardare l’intervista in diretta dagli Stati Uniti con un crescente senso di orrore e tristezza. Molti assistenti reali sono davvero arrabbiati. Vorrebbero raccontare la loro versione, ma sanno che adesso devono mantenere un rispettoso silenzio sulla vicenda”.

La verità non la sapremo mai, ma a me pare molto strano che Harry e Meghan siano andati in mondovisione a raccontare bugie. Veri o falsi i due ragazzi hanno dimostrato coraggio, la famiglia reale nell’attuale silenzio e nel possibile comunicato pieno di belle parole ci ricorda come per loro sia più importante mantenere l’apparenza, ma questo fa così ‘secolo scorso’. Se Diana e Meghan sono così amate ci sarà un motivo e la Royal Family dovrebbe farsi due domande. Molto meglio una vera imperfezione che una perfezione di facciata.