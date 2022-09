Regina Elisabetta, ecco il segreto della ricetta delle sue uova strapazzate

Nel corso delle ultime ore trapelate numerose indiscrezioni sulla Regina Elisabetta, senza ombra di dubbio la sovrana più amata di sempre. In particolar modo, lo chef di sua maestà ha svelato la ricetta della colazione preferita della sovrana, le uova strapazzate. Scopriamo insieme quali sono i due ingredienti insoliti che lo chef utilizza per questo piatto.

Sapete qual era il piatto preferito della Regina Elisabetta? Forse non tutti sanno che il piatto preferito di sua maestà sono state da sempre le uova strapazzate. In queste ultime ore la chef di sua maestà, Lee Holmes, ha svelato gli ingredienti segreti del piatto preferito della Regina.

La ricetta delle uova strapazzate, il piatto preferito della Regina Elisabetta

Come già anticipato, in questi ultimi giorni Lee Holmes, la chef personale della Regina Elisabetta nonché fondatrice di Supercharged Food, ha svelato la ricetta del piatto preferito da sua maestà, le uova strapazzate. Leggendo gli ingredienti utilizzati per cucinare questo piatto, il popolo della rete ne ha individuati due che non sono passati inosservati.

Stando alle parole della chef, tale ricetta le sarebbe stata consegnata da un amico il quale aveva anche lui lavorato come chef nella casa reale. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti segreti utilizzati nelle uova strapazzate, il piatto preferito della Regina Elisabetta.

Forse non tutti sanno che sua maestà amava mangiare cibi a km 0 e di stagione. A riguardo, Lee Holmes ha svelato:

Alcuni anni fa una delle mie amiche ha avuto la fortuna di essere una cuoca per la regina e ha condiviso con me una ricetta per le sue uova strapazzate preferite.

E, continuando, la chef ha scritto:

A volte la signora amava iniziare la giornata con una colazione ricca di proteine ​​e queste uova erano fatte su misura per lei e le piacevano particolarmente.

Ma quali sono gli ingredienti segreti utilizzati in questa ricetta? Noce moscata e scorza di limone sono fondamentali per insaporire la colazione reale.