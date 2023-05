Regina Elisabetta e Diana oscurano l’incoronazione di Re Carlo: i dati d’ascolto

Milioni di persone sabato scorso sono rimaste incollate alla tv a guardare l’incoronazione di Re Carlo. Anche se – numeri alla mano – l’interesse per la cerimonia di incoronazione del nuovo sovrano inglese è stato nettamente inferiore rispetto a quello dei funerali della Regina Elisabetta e quelli di Diana Spencer.

Venti milioni di persone nel Regno Unito hanno seguito l’incoronazione di Carlo, ventinove invece hanno guardato l’ultimo viaggio della Regina Elisabetta e ben trentadue quello di Lady D. Ancora una volta Carlo all’ombra di queste due grandi donne.

King Charles III and Queen Camilla with The Royal Family at the #Coronation

📷 Hugo Burnand pic.twitter.com/71i1nSR3py

— Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 8, 2023