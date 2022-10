Regina de Roma tenta di fare irruzione nella casa del GF Vip: la Polizia la porta in questura

L’anno scorso abbiamo imparato a conoscere bene la Regina de Roma, che si è presentata decine di volte fuori dalla casa del GF Vip per sostenere Soleil. Ieri pomeriggio la donna è tornata con il suo fedele megafono, ma questa volta si è scagliata contro tutti i gieffini, a parte Luca e Antonella. Composizioni ermetiche, parole ricercate, severe, ma comunque eleganti per criticare l’atteggiamento dei concorrenti nei confronti di Marco Bellavia.

“Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme, Luca diglielo che è un verme. Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”.

Regina Di Roma finisce in questura.

La Regina di Roma oltre ad aver urlato al megafono, ha pubblicato dei video particolari su Tik Tok: “Toc toc, toc toc. Toc toc bussano alla porta, mo so cavoli vostri. Io non ci volevo andare, ma mi avete costretto di farlo. Toc toc bussano alla porta. Sto bullismo non me piace e allora mi avete costretto a venire“.

E alla fine la Regina ha davvero bussato alla porta, quella rossa del GF Vip. Sembra infatti che la signora abbia tentato di fare irruzione al GF Vip e che sia stata portata via dalla Polizia.

Poche ore fa su Instagram la Regina de Roma ha scritto:”Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Li sto a fa piscià sotto da ride. Ma io me la combatto. Mi hanno trovata davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe. […] Ecco arrivato il mio avvocato. Mi ha portato una tuta e le sigarette, che stavo in pigiama. Mo sta a parlà col capitano che è al telefono con un giudice. Sento urlare il mio avvocato matto“.

Questa non può essere la realtà, siamo in una simulazione o nel multiverso, non ci sono altre spiegazioni.