Regina Cartacamomilla – 60 Rotoli di Carta Igienica 3 Veli, Morbidi e Delicati, Aroma di Camomilla, Imballaggio Riciclabile, 100% FSC Certificato

Una carta igienica di delicatezza superiore, pensata per tutta la famiglia: Regina Cartacamomilla si compone di 3 morbidi veli profumati con essenza di camomilla, per una vera e propria coccola sulla pelle. Dermatologicamente testata, è adatta anche alle pelli più sensibili, come quelle dei bambini. I suoi fogli goffrati e impreziositi con fine decoro floreale donano un tocco di colore al tuo bagno. Il pacco è realizzato in carta riciclabile e contiene 60 rotoli da 300 strappi ciascuno. Se vuoi fare una scelta responsabile, a sostegno dell’ambiente, scegli Regina Cartacamomilla: realizzata con il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili e in 100% cellulosa FSC, è biodegradabile e prodotta con materie prime certificate, da foreste gestite responsabilmente. Regina Cartacamomilla è un prodotto Sofidel, azienda italiana che promuove progetti volti a garantire igiene, salute e benessere per ridurre la propria impronta ambientale con l’uso di tecnologie ottime. Regina Cartacamomilla, la certezza di qualcosa di delicato ogni giorno.

Regina Cartacamomilla è la carta igienica che con i suoi 3 veli di estrema morbidezza regala una coccola sulla pelle ad ogni utilizzo; dermatologicamente testata, è indicata per tutta la famiglia

I suoi fogli goffrati, incredibilmente soffici e resistenti, sono delicatamente profumati con essenza di camomilla e arricchiti da fini decori floreali, per donare una nota originale e vivace al tuo bagno

La confezione contiene 60 rotoli di carta igienica da 300 strappi ciascuno ed è realizzata in carta 100% riciclabile: un ulteriore gesto a sostegno del nostro Pianeta

Regina Cartacamomilla rispetta l’ambiente perché è prodotto esclusivamente con materie prime provenienti da foreste gestite responsabilmente e garantite dalla certificazione forestale FSC

Regina Cartacamomilla un prodotto Sofidel, azienda italiana che promuove progetti volti a garantire igiene, salute e benessere per ridurre la propria impronta ambientale con l’uso di tecnologie ottime