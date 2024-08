Regina Camilla sul piede di guerra con William e Kate: “L’ultimo affronto”

Da anni i media parlano di tensioni e fratture tra il principe e la principessa del Galles e la Regina Camilla. I Tabloid britannici hanno anche menzionato una lite tra Kate e la sovrana, che si sarebbe avvicinata troppo alla presunta amante di William e avrebbe fatto uno sgarro ai Middleton. Adesso pare ci sia stato l’ennesimo scontro tra il primogenito di Re Carlo e la Regina Camilla, il motivo? William avrebbe licenziato la sorella della matrigna. A rivelare questi retroscena è stato l’esperto reale Christopher Andersen, autore di The King: The Life of Charles III.

TM King Charles III and Queen Camilla pic.twitter.com/ArnDQqWurT — Lady Cecily Neville (@LadyCecilyNevil) August 22, 2024

Regina Camilla e le tensioni con William.