Regina Camilla si vendica di Kate: “Un duro scontro tra le due”

Pare che Harry e Meghan non siano l’unico problema per i nuovi sovrani del Regno Unito. Stando a quello che ha rivelato il biografo reale Tom Bower, Kate Middleton sarebbe furiosa con la Regina Camilla per una questione relativa agli inviti fatti per l’incoronazione. Ma questo a quanto pare non è l’unico motivo per cui la Principessa del Galles non sopporta la matrigna del marito.

Secondo una fonte di RadarOnLine, la nuova sovrana avrebbe invitato all’incoronazione Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley e presunta amante del Principe William e questo avrebbe mandato su tutte le furie Kate: “Camilla, sapeva benissimo delle voci sul conto di Rose ed è stata proprio lei voler mandare un invito a lei, al marito e a decidere che i due figli, i gemelli Alexander e Oliver, facessero i paggetti del Re Carlo insieme al piccolo George. Questa è stata un’altra cosa che ha fatto arrabbiare Kate. Potrebbe suonare come una vendetta della Parker Bowles visto che con Kate c’erano stati attriti già lo scorso autunno“.

Regina Camilla vs Kate Middleton: l’inizio della faida dopo la morte di Elisabetta.