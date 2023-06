Regina Camilla, scontro con la Principessa Anna: “Tu non sei la Regina!”

Avrà anche coronato il suo sogno e starà anche vivendo accanto all’uomo che ha sempre amato, ma tutto questo per la Regina Camilla ha un prezzo alto. Non solo i rapporti rovinati definitivamente con Harry e Meghan, ma negli ultimi mesi nel Regno Unito si rumoreggia molto anche di tensioni con Kate Middleton. E la moglie di William non è l’unica della famiglia reale che a quanto pare non vede di buon occhio la nuova sovrana inglese.

Lo stilista David Emanuel (che ha disegnato l’abito da sposa di Diana) in un’intervista rilasciata a GB News ha rivelato che delle fonti vicine alla royal family gli avrebbero riferito di uno scontro tra la Principessa Anna e la cognata.

Regina Camilla e i malumori con la Principessa Anna: “Tu non sei la regina, ma la regina consorte”.

“C’è stato un duro confronto tra le due. Ho molte fonti vicine al palazzo e mi hanno detto che c’è stata una cena per l’incoronazione alla quale ovviamente c’erano Re Carlo e la moglie, e apparentemente la principessa Anna ha detto: ‘Tu ‘non sei la regina, sei la regina consorte’. – ha continuato David – E la principessa non è l’unica a non digerire il nuovo titolo della consorte di Carlo, ci sono diverse persone della famiglia non contente di questo”.

Altro che The Crown, questi retroscena sembrano la sceneggiatura di Dynasty.

Lo storico ed esperto di reali, Hugo Vickers, ha spiegato come mai la royal family ha deciso di togliere la parola consorte dal titolo della Parker Bowles: “Chiamare Camilla regina consorte era un buon metodo per differenziarla da Elisabetta nei mesi successivi alla sua morte e precedenti all’incoronazione di Carlo. Ormai, mesi dopo la scomparsa di Elisabetta, quel consorte non ha più senso. Lo staff di Buckingham Palace ha voluto rimuovere il termine consorte dal titolo anche per allinearla alle mogli dei Re che l’hanno preceduta nei secoli“.

Queen Camilla wore a pale pink dress by Anna Valentine and a Philip Treacy hat. #Ascot https://t.co/1Co18WmNsR pic.twitter.com/2E1ojB1W5D — CR (@CarmenInUSA) June 22, 2023

L’articolo Regina Camilla, scontro con la Principessa Anna: “Tu non sei la Regina!” proviene da Biccy.it.







Fonte