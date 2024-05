Regina Camilla fa infuriare Kate per due motivi: “Deve divorziare”

Ormai da più di un anno si rincorrono rumor su presunte liti e tensioni tra la Regina Camilla e Kate Middleton. A gettare benzina sul fuoco è stato il biografo reale Tom Bower che ha parlato di una forte discussione già nei giorni successivi all’incoronazione di Re Carlo, per dei motivi che riguardano le famiglie Middleton e Parker Bowles. Una fonte vicina alla famiglia reale ha poi riferito di litigate furiose per le richieste che la sovrana avrebbe fatto sui genitori della principessa del Galles. Adesso però i tabloid inglesi hanno rivelato che la moglie di Re Carlo sarebbe andata molto oltre, dando anche un suggerimento davvero singolare al principe William.

Regina Camilla, nuove tensioni con Kate.

Sembra che la Middleton sia sul piede di guerra con la monarca, visto che nei giorni scorsi è apparsa insieme alla presunta amante di William. La Parker Bowles infatti nell’ultimo giorno dei Badminton Horse Trials 2024, si è fatta fotografare nel parco di Badminton House insieme alla famosa Lady Rose Hanbury. Lo scatto ovviamente ha fatto il giro del web ed è finito su tutti i giornali. Sui social sono fioccati moltissimi commenti negativi contro la 76enne: “Ancora con quella Rose? Le sta insegnando come si ruba un uomo?”. “Povera Kate, ecco come vanno le cose adesso a palazzo”. “Con la nuora fuori dai giochi per il momento, lei è ancora con la sua cara amica Rose, marchesa di Cholmondeley“.

William Parker Bowles mother, Camilla with his special close friend Rose Hanbury. See how things are going?? Camilla is teaching her the ropes or what? pic.twitter.com/Q1rV98SIUI — Nina (@ShakeLS) May 13, 2024

Ma la vera busta gold choc è arrivata con l’indiscrezione di un consiglio assurdo – riportata da Il Giornale e il Corriere dello Sport – che la Regina Camilla avrebbe dato a William: “Gli ha suggerito di divorziare, per varie ragioni e per evitare che la malattia della moglie possa strumentalizzare la sua ascesa al trono“.

Divorziare perché la malattia di Kate potrebbe strumentalizzare il trono di William? In che senso? Se questi rumor fossero veri, allora aveva ragione Harry quando descriveva la matrigna come “cattiva, perfida e pericolosa, pronta a tutto per arrivare al trono e a riabilitare la sua immagine lasciato cadaveri per strada“.