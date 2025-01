Reggo l’alcol come un alpino

Oggi, 24 gennaio, l’onorevole Maria Elena Boschi ha festeggiato il suo 44° compleanno in diretta su Rai Radio1 durante il programma “Un Giorno da Pecora”. Ha risposto a diverse domande, parlando del suo compleanno e ricevendo auguri dal fidanzato avvenuti a mezzanotte. Riguardo al regalo, ha affermato di aver ricevuto solo fiori per ora. Se potesse tornare indietro a 24 anni, Boschi ha dichiarato che rifarebbe cose diverse, come forse diventare attrice, spiegando che è orgogliosa della sua carriera politica.

Boschi ha anche riflettuto sulle sue affermazioni passate, ammettendo che dichiarare “lascio la politica se perdiamo il referendum” fosse un errore influenzato dall’entusiasmo giovanile. Ha menzionato un evento interessante del passato, quando presentò Giuseppe Conte a Matteo Renzi. Rispondendo a quesiti sulla sua immagine, ha confermato che Berlusconi una volta le disse che era impossibile che una donna bella fosse comunista, chiarendo di non essersi mai definita tale, ma piuttosto di sinistra.

Pur essendo spesso vista come una donna sicura, ha confessato di essere molto timida. Riguardo alla sua relazione di lunga data con l’attore Giulio Berruti, ha condiviso un aneddoto imbarazzante del loro primo appuntamento, ma ha sottolineato che al momento non ci sono piani per il matrimonio, lasciando spazio a possibili sorprese future. Boschi ha concluso affermando che, sebbene lui aspetti un suo gesto, spera sempre in una sorpresa.