Reggio Live Fest: Musica e Divertimento in Calabria

Torna il “Reggio Live Fest”, il festival musicale che ha totalizzato oltre centomila presenze nella precedente edizione. Ideato e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna, questo evento riceve il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria, con il contributo del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il festival, che ha debuttato nel 2017, si svolgerà sul lungomare Falcomatà dal 10 al 16 settembre, con concerti gratuiti che inizieranno alle 21:30. La conferenza stampa di presentazione avverrà il 10 settembre a Palazzo San Giorgio, con la partecipazione di Maurizio Vandelli, primo artista in scaletta.

Il “Reggio Live Fest” offre una vasta gamma di eventi musicali per tutte le età e sarà una continuazione ideale dell’estate calabrese. Vandelli aprirà il festival con un concerto tributo a Lucio Battisti, a cui seguiranno artisti di spicco come Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Fred De Palma e Bandabardò.

Irene Grandi festeggerà trent’anni di successi con brani iconici, mentre Raphael Gualazzi si esibirà con l’Orchestra Sinfonica. La serata di Fred De Palma promette di coinvolgere i giovani, mentre il doppio concerto di Patagarri e Bandabardò porterà un mix energico di diversi generi musicali.

La chiusura del festival sarà affidata a Serena Brancale, nota per la sua originalità e per le sue performance incantevoli, che promettono di coinvolgere il pubblico con un mix di pop, jazz ed elettronica. Con artisti di tale calibro, il Reggio Live Fest si preannuncia un evento imperdibile per gli amanti della musica.