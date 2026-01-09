Reggio Calabria: nuova fase politica

Il passaggio di consegne di Giuseppe Falcomatà, decaduto nella carica di sindaco e traghettato nel seggio di consigliere regionale, segna l’inizio della reggenza di Mimmo Battaglia, oggi vicesindaco facente funzioni a palazzo San Giorgio. La campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria entra nel vivo e registra le prime scese in campo ufficiali per le future liste delle due coalizioni.

Gli assetti di maggioranza e opposizione sembrano destinati a non cambiare, ma nei partiti il periodo delle feste natalizie è stato di fermenti e grandi manovre. La novità principale è il passaggio del consigliere Mario Cardia in Noi Moderati, che lascia dunque la Lega. I motivi del passaggio saranno spiegati in una conferenza stampa. La decisione di Cardia ha scatenato un gossip sulla tenuta della Lega a Reggio, con sussurri di possibili, ulteriori addii significativi.

Il nome più chiacchierato è stato quello di Giuseppe De Biasi, capogruppo comunale del Carroccio, che smentisce nettamente questo scenario, affermando che il suo percorso nella Lega è consolidato e rappresenta il partito anche nel ruolo di consigliere nazionale Anci. Diversamente è avvenuto per Mario Cardia, sul cui spostamento in Noi Moderati De Biasi non si pronuncia.

Nicola Paris, ex consigliere regionale, ha annunciato la sua candidatura con un post appassionato, alludendo alla sua vicenda giudiziaria nel processo Inter Nos, conclusa con l’assoluzione dalle accuse di corruzione. Il suo ritorno sarà nelle file del centrodestra, e secondo indiscrezioni, sostenuto proprio dal partito di Salvini.

Il centrosinistra comunale ha intanto iniziato con una defezione importante, quella di Pino Cuzzocrea, che si è dimesso dal ruolo di presidente della commissione bilancio annunciandolo nel corso della seduta. I motivi, ha affermato, sono di tipo personale, pur non negando che all’interno della maggioranza ha riscontrato ultimamente distanze e incomprensioni. A presiedere la commissione sarà adesso il vice, Filippo Quartuccio, capogruppo di Rinascita Comune, partito che è posizionato nel centrosinistra e non ha ripensamenti in merito.