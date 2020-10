Le chiamavano “missioni esterne” ma in realtà erano lunghe pause caffè, passeggiate, intere giornate dedicate ad hobby e passatempi. In questo modo 23 dipendenti dell’Aterp di Reggio Calabria, l’azienda che gestisce l’edilizia pubblica, per lungo tempo hanno piegato turni e giornate di lavoro alle proprie esigenze. Ma adesso tutti quanti a breve dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dell’ente. Su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Andrea Sodani della procura di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri, i 23 dipendenti hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini, che lascia loro 20 giorni di tempo per farsi interrogare o presentare memorie difensive, prima che la procura proceda nel chiedere il processo.A scoprire l’ennesimo caso di assenteismo è stata la Guardia di Finanza che nel 2016 per più di un mese e mezzo è stata addosso ai dipendenti dell’ente, con servizi di osservazione, registrazioni e pedinamenti.

In questo modo hanno scoperto il trucchetto: a tecnici e funzionari bastava un certificato di missione esterna per un inesistente sopralluogo, una perizia, un controllo di uno degli immobili dell’Aterp, per gestire la giornata a proprio piacimento. Certificati totalmente falsi ovviamente, come dimostrato dalle oltre 1200 ore di registrazioni della Finanza. Per gli inquirenti, all’interno dell’ente c’era “un malcostume che per i suoi caratteri di pervasività e diffusione nel contesto amministrativo dell’ente, non poteva che realizzarsi e perdurare nel tempo, al solo fine di perseguire personali benefici, in un clima di cronico disinteresse per le funzioni pubbliche svolte”.