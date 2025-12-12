Reggio Calabria: eventi di Natale

Il fine settimana si preannuncia ricco di eventi spettacolari. In città, Allegria Festival Christmas Edition accenderà le feste, mentre in teatro sarà messo in scena Lo schiaccianoci. Inoltre, non mancherà la serata vintage Mangiatori Panini al Big Easy e il treno del torrone direzione Bagnara partirà da Reggio Calabria.

Domenica, alle ore 18, al Cine Teatro Odeon andrà in scena Lo Schiaccianoci, un’occasione unica per vivere la magia del Natale.

L’evento “Allegria Festival – Christmas edition” trasformerà il quartiere Gebbione in un’atmosfera incantata con “Sogno di Natale: il viale Aldo Moro tra luci e magie”, una giornata di festa per famiglie, bambini, giovani e adulti, con negozi aperti fino alle 22.

Il Museo archeologico nazionale offre aperture straordinarie per Natale, con ingresso a 5 euro sabato dalle 20 alle 23.

La serata Mangiatori Panini torna al Big Easy con musica anni ’70-’90, cultura pop e figurine da collezione, sabato dalle 23 con Filippo Lo Presti. Prima del party, alle 21, ci sarà lo Special Dinner Mangiatori Panini con fritti, panini gourmet e comfort food.

I “Treni del torrone” partiranno da Reggio Calabria per itinerari del gusto a Bagnara, con degustazioni tra dolce e salato e visita alle fabbriche del torrone e della ceramica artistica.

In provincia, ci saranno spettacoli a teatro come “Elisabetta e Limone” e “L’Impresario delle Smirne” di Carlo Goldoni.