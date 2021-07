Un gruppo piccolo ma solido e agguerrito che viveva di spaccio ma progettava addirittura di sequestrare il sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone, pur di ramazzare concessioni balneari. È questa la fotografia di nuove e vecchie leve che orbitano attorno al clan Nasone-Gaietti scattata dall’operazione ‘Lampetra’ guidata dal pm Walter Ignazzitto di Reggio Calabria, con il coordinamento del procuratore capo Giovanni Bombardieri. Diciannove persone – 15 in carcere e quattro ai domiciliari – sono state arrestate questa mattina all’alba dai carabinieri di Reggio Calabria e Villa San Giovanni fra Scilla, Sinopoli, Sant’Eufemia d’Aspromonte, ma anche nelle province di Messina, Milano, Roma e Terni.

Guidato da Angelo Carina e dal suo braccio operativo Carmelo Cimarosa, il gruppo era una sorta di ramo minore dello storico clan di Scilla Nasone – Gaietti ma sognava di scalare i ranghi criminali della zona. “Sono gelosi – confidava intercettato Cimarosa, riferendosi ai più blasonati cugini – ma a noi non ci interessa perché noi siamo giovani e loro vanno ad invecchiare. E tra altri vent’anni a Scilla devono dare tutti conto a noi, pure in padre eterno. Non c’è altro. Noi ci siamo, loro sai che sono? Coglionazzi”. Motivazioni sufficienti, stando ai proclami del giovane boss, per chiedere l’autorizzazione a fondare un clan indipendente “Sai che gli dirò? – annuncia intercettato – Io voglio la mia famiglia, gli dirò, i Cimarosa Carina. Io sono la mia famiglia a parte”.

Principale business, lo spaccio anche grazie – si vanta intercettato Cimarosa – ad uno zoccolo duro di 400 clienti abituali. La coca arrivava dal clan Alvaro, storico casato della vicina Sinopoli, che degli “scillesi” era il fornitore ufficiale, con spedizione di micro-carichi in modo da ridurre le perdite in caso di sequestri. Per la marijuana invece, il clan gestiva direttamente anche la produzione in una serie di piantagioni nascoste fra Scilla e Bagnara. E non esitava ad utilizzare armi – persino un kalashnikov – e violenza per mostrare il proprio dominio sul territorio, difendere o conquistare nuove piazze di spaccio, intimidire potenziali concorrenti. Uno dei pusher della “squadra” messa insieme dal clan Nasone- Gaietti, “reo” di essere in ritardo con i pagamenti, è stato costretto con violenza e minacce a lasciare la Calabria.

Ma il clan puntava anche a mettere le mani su appalti e lavori pubblici. “Dall’inchiesta – spiega il procuratore capo Giovanni Bombardieri – emerge che il clan monitorava lo svolgimento di attività di edilizia pubblica per poter procedere all’imposizione del pizzo”. È sempre Cimarosa a dare gli ordini. “Oh, tu devi girare se vedi le ditte che arrivano che fanno strade, cose, prendi e me lo dici. Arriviamo, diecimila se vuoi fare i lavori a Scilla” è l’ordine per uno dei suoi. In più, il clan puntava ad entrare direttamente nella gestione degli stabilimenti balneari, principale business della perla turistica del tirreno reggino. Ed erano disposti a tutto per riuscirci, persino a sequestrare l’attuale sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone.

“Gli apri subito lo sportello ah, con i cappucci e lo mettiamo in macchina, ‘cammina!’ E lo saliamo a Melia. La? ho presentato la domanda, ‘se non la fai una botta in testa la prossima volta ed e? finito il film!’ E ci facciamo dare qualcosa in spiaggia” è il piano snocciolato da Cimarosa che gli investigatori ascoltano il 3 aprile del 2020. Peccato che all’epoca l’amministrazione di Scilla fosse ancora in mano ai prefetti dopo lo scioglimento per mafia.

“È inquietante – si legge nelle carte – che, all’epoca della conversazione, nell’aprile 2020, Ciccone non fosse ancora stato eletto in quanto le elezioni comunali si sarebbero celebrate da lì a breve e, tuttavia Cimarosa riteneva certa l’elezione di quest’ultimo, circostanza che effettivamente si sarebbe verificata all’esito delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020”. Per gli investigatori – si legge nelle carte – il quadro è chiaro. “Non appena il sodalizio criminale della famiglia Nasone-Gaietti avesse consentito a Pasqualino Ciccone, detto Tutù, (non indagato ndr) di diventare di nuovo sindaco, questi si sarebbe dovuto mettere a disposizione del sodalizio altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze”.