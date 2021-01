E’ stato chiesto il processo per i quattro 007 egiziani in merito alla morte di Giulio Regeni. L’udienza sarà entro primavera. Si stratta di Tariq Sabir, e di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif.

La prima questione da affrontare davanti al giudice dell’udienza preliminare sarà l’assenza dell’elezione di domicilio per gli imputati. Il gup dovrà, infatti, affrontare questo tema oggetto di rogatoria della procura di Roma firmata dal procuratore Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco nell’aprile del 2019 e più volte sollecitata nel corso degli incontri con le autorità egiziane.

Chiuse le indagini della procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto, ad andare a processo sonoi quattro 007 egiziani. Agli indagati il procuratore Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco hanno contestato, a vario titolo, il reato di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. Per un quinto agente i pm capitolini hanno chiesto l’archiviazione.

Giulio Regeni ha subito per giorni torture di ogni tipo, prima di morire a causa delle lesioni riportate. E’ la ricostruzione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini. “Per motivi abietti e futili ed abusando dei loro poteri, con crudeltà – si legge -, cagionavano a Giulio Regeni lesioni, che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni” e che “hanno comportato l’indebolimento e la perdita permanente di più organi”. I quattro, “seviziandolo”, hanno causato a Regeni “acute sofferenze fisiche”.

La reazione egiziana era stata come sempre negazionista.