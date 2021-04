Bridgerton è stata una delle serie più viste di sempre su Netflix. Parte del grande successo di questo show è dovuta anche a quel gran belloccio di Regé-Jean Page. Eppure oggi è arrivata la notizia choc: il Duca di Hastings non sarà presente nella seconda stagione del telefilm (che si concentrerà su Lord Anthony Bridgerton). La notizia è stata data in esclusiva dall’attendibilissimo Variety e poco fa l’ha confermata anche Lady Whistledown sul profilo Twitter ufficiale di Bridgerton.

“Il personaggio centrale della prima stagione non sarà nella seconda. – si legge sul portale amaericano – Questa novità non è certo una cosa scioccante per l’attore, che sapeva già tutto. Anche i lettori dei libri di Julia Quinn non saranno sorpresi, visto che sanno come andranno le cose nella serie basata su quei romanzi”.

Per salutare Regé-Jean Page, ecco qualche scatto interessante dell’attore.

Regé-Jean Page will not return for ‘Bridgerton’ Season 2, @Variety reports. pic.twitter.com/dhdYjNHeu4 — Pop Crave (@PopCrave) April 2, 2021

distrutta psicofisicamente dalla notizia di regé jean page assente nella prossima stagione di bridgerton anthony sono qui solo per te a questo punto — Auri ४🌘 (@IRONL0KI) April 2, 2021

Bridgerton, la lettera di Lady Whistledown su Regé-Jean Page.

“Mentre tutti gli occhi sono rivolti al nostro Lord Anthony Bridgerton che cercherà di trovare una viscontessa, diciamo addio a Regé-Jean Page. L’attore che ha interpretato così trionfalmente il famoso Duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devota, aiutando suo fratello ad affrontare la prossima stagione e ciò che ha da offrire: più intrighi e romanticismo di quanto i miei lettori potrebbero essere in grado di sopportare”.