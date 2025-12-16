Regali tecnologici per Natale

Natale è alle porte e nel periodo delle feste è sempre gradita un’idea regalo originale e utile per i propri cari. Ci sono molti gadget tecnologici disponibili che possono essere un’ottima scelta.

Il plaid riscaldato a tema Stranger Things è un’edizione limitata del CaldoPlaid riscaldabile di Imetec, arricchita da dettagli nascosti che richiamano il Sottosopra, la potenza di 150 W e la tecnologia Adapto consentono di scegliere tra sei livelli di calore.

Le cuffie wireless ANC Sony WH-1000XM5 offrono un audio cristallino e una delle migliori tecnologie di cancellazione attiva del rumore sul mercato, hanno una lunga durata della batteria e un design confortevole.

L’Echo Spot di Amazon è uno smart speaker compatto con schermo integrato, perfetto per gestire la domotica, rispondere a domande, guardare brevi video e ascoltare musica.

L’ultimo modello di Amazon Kindle punta su portabilità e semplicità d’uso, è il più leggero e compatto della gamma, con uno schermo antiriflesso da 6 pollici e illuminazione frontale regolabile.

L’Apple AirTag e il Samsung SmartTag 2 sono ideali per chi tende a perdere oggetti, consentono di localizzare chiavi, borse o altri accessori tramite mappe e segnali sonori.

Il Belkin UltraCharge Pro è una stazione di ricarica wireless 3 in 1 pensata per chi utilizza più dispositivi quotidianamente, supporta lo standard Qi2 fino a 25 W ed è compatibile con MagSafe per iPhone di ultima generazione.

Ezviz HP7 Pro è un videocitofono smart pensato per la gestione degli accessi domestici anche da remoto, il sistema combina un’unità esterna con videocamera ad alta risoluzione e un monitor interno touch.

La Nilox Mini Action Cam è una videocamera ultra compatta in formato portachiavi, registra video in HD 720p a 30 fotogrammi al secondo e consente anche di scattare foto e catturare l’audio.

Il pack da quattro valvole termostatiche Wi-Fi Netatmo è pensato per rendere più efficiente la gestione del riscaldamento domestico, le valvole sostituiscono quelle tradizionali dei radiatori e permettono di regolare la temperatura stanza per stanza, anche da remoto tramite app.

La Ninja CREAMi Scoop & Swirl è una gelatiera domestica pensata per ampliare le possibilità di preparazione dei dessert freddi in casa, il sistema utilizza due vasetti dedicati e offre 13 programmi automatici per realizzare diverse consistenze.