Regali tecnologici di Natale

Siete ancora alla ricerca di regali di Natale? Con questi gadget non sbaglierete di sicuro e avrete anche qualcosa di veramente originale sotto l’albero. La Smart Mug 2 di Ember è un ottimo esempio di ottimizzazione digitale quotidiana, mantiene le bevande a una temperatura esattamente impostata per un massimo di 80 minuti, controllabile tramite app o automaticamente.

Gli AirTag di Apple utilizzano la tecnologia «Find My» per localizzare rapidamente gli oggetti smarriti, utilizzando segnali Bluetooth anonimi, la posizione di un AirTag viene determinata dai dispositivi Apple vicini e visualizzata nell’app. L’uso prolungato dello schermo mette a dura prova gli occhi e la testa, gli SmartGoggles Therabody combinano calore, massaggio e contenuti audio per il relax.

Il Cyber Tool L trasferisce il classico coltellino svizzero al mondo IT, con 39 funzioni, tra cui numerosi cacciaviti, punte e strumenti per lavori di precisione, è progettato per la riparazione e la personalizzazione di dispositivi elettronici. La Radio Lego Retro combina il divertimento della costruzione con un design nostalgico, effetti sonori, elementi mobili e un supporto per smartphone integrato conferiscono al modello accenti pratici.

Il DJI Mini 3 rimane al di sotto di molte soglie normative, offre una trasmissione video stabile, formati di registrazione verticali e solide prestazioni di volo. Le cornici digitali sostituiscono i classici album fotografici con una presentazione flessibile, la cornice Dragon Touch Frame offre spazio sufficiente per ampie librerie di foto, è personalizzabile e può essere installata o montata in modo flessibile.

L’iPhone Pocket non è tanto una soluzione protettiva quanto una dichiarazione di moda, la custodia in maglia racchiude completamente lo smartphone e può essere indossata o fissata in modo flessibile. Il Chouky Cable Management Box punta sulla funzionalità con un design adatto al salotto, due scatole di dimensioni diverse offrono spazio per prese e alimentatori multipli, mentre i passacavi consentono di organizzare i cavi in modo ordinato.

Le tastiere meccaniche si sono trasformate da prodotto di nicchia a strumento standard per il lavoro produttivo, Keychron V3 Max combina la flessibilità wireless con un’elevata velocità di risposta, grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz, al Bluetooth 5.1 e al supporto per un massimo di tre dispositivi, il modello si rivolge agli utenti che passano da un sistema all’altro.