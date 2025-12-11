Regali teatrali in Veneto

Uno spettacolo teatrale sotto l’albero è possibile. Molte sale offrono proposte di speciali gift card o tessere promozionali. Il Teatro ai Colli di Padova propone l’acquisto di una Gift card Prosa, valida per l’entrata a due spettacoli, al costo di 32,50 euro, e una Gift card Prosa VIP a 50 euro.

È possibile fare l’abbonamento alla rassegna Famiglia e teatro, quattro spettacoli a 28 euro. Al teatro Marconi di Abano Terme è acquistabile un pacchetto di tre ingressi alla rassegna Sipari di primavera a 28 euro. Al cinema teatro La Perla di Torreglia è disponibile l’abbonamento al ciclo Risate a teatro, cinque sabati, a 30 euro.

Al teatro Millepini di Asiago l’acquisto di un mini abbonamento a 4 spettacoli costa 50 euro. Il Teatro stabile del Veneto offre la possibilità di acquisto di pacchetti da 2 o 4 ingressi per una serie di spettacoli in scena al Teatro Goldoni e al Teatro del Monaco.

Le gift card del Teatro Astra di Vicenza sono acquistabili, da 2 a 5 spettacoli, in coppia o per la famiglia.