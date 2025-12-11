11.6 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Spettacolo

Regali teatrali in Veneto

Da stranotizie
Regali teatrali in Veneto

Uno spettacolo teatrale sotto l’albero è possibile. Molte sale offrono proposte di speciali gift card o tessere promozionali. Il Teatro ai Colli di Padova propone l’acquisto di una Gift card Prosa, valida per l’entrata a due spettacoli, al costo di 32,50 euro, e una Gift card Prosa VIP a 50 euro.
È possibile fare l’abbonamento alla rassegna Famiglia e teatro, quattro spettacoli a 28 euro. Al teatro Marconi di Abano Terme è acquistabile un pacchetto di tre ingressi alla rassegna Sipari di primavera a 28 euro. Al cinema teatro La Perla di Torreglia è disponibile l’abbonamento al ciclo Risate a teatro, cinque sabati, a 30 euro.
Al teatro Millepini di Asiago l’acquisto di un mini abbonamento a 4 spettacoli costa 50 euro. Il Teatro stabile del Veneto offre la possibilità di acquisto di pacchetti da 2 o 4 ingressi per una serie di spettacoli in scena al Teatro Goldoni e al Teatro del Monaco.
Le gift card del Teatro Astra di Vicenza sono acquistabili, da 2 a 5 spettacoli, in coppia o per la famiglia.

Articolo precedente
Carabinieri di Borgomanero donano sorrisi ai piccoli pazienti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.