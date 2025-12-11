Regali natalizi per cani e gatti in Italia

Anche i pet hanno diritto a vivere l’emozione di una sorpresa sotto l’albero di Natale. Il nuovo trend è fare felice il proprio animale domestico con un regalo divertente e utile per il loro benessere. Una recente ricerca ha mostrato che cresce la tendenza a pensare ai nostri amici pelosi a quattro zampe in occasione delle festività di fine anno, gratificandoli con accessori, snack o esperienze di wellness.

Nel mondo anglosassone, vanno forte le cucce per cani imbottite e calde a forma di slitta di Babbo Natale, ma anche le bandane da mettere al collo adornate con motivi natalizi. Inoltre, il Calendario dell’avvento canino riserva una piccola “coccola” sotto forma di biscottino per ogni giorno di dicembre. Per i gatti, vanno forte gli spuntini natalizi salutari con ingredienti della tradizione culinaria giapponese, come il dashi e il katsuobushi, che conferiscono l’inconfondibile “tocco umami”. Sono ideali come topper sul cibo umido o secco e risultano appetibili anche come snack cremosi.

Per i piccoli felini, sono molto richiesti i furin, campanellini a vento giapponesi che producono suoni delicati e rilassanti, usati per creare un’atmosfera serena che genera armonia emotiva nell’animale. Inoltre, per cani e gatti, sono in crescita le beauty farm ad hoc, dove fare idromassaggio o trattamenti relax, come il massaggio Reiki, riequilibrante, con operatori specializzati.

Un medico veterinario consiglia di regalare ai gatti un percorso a muro da arrampicata, con scale, mensole e cucce, per farli divertire e fare attività fisica. In alternativa, si può regalare una pasta rimuovi bolo o un’amaca da mettere sopra il termosifone, per farli stare al caldo e guardare fuori dalla finestra in sicurezza. Per i cani, una buona idea è regalare stick bio per favorire l’igiene dentale o un cappottino caldo imbottito per le giornate più fredde. Inoltre, si può regalare un gps da attaccare al collare, per poter rintracciare il proprio pelosetto in caso di smarrimento. Infine, per entrambi, cane e gatto, gli snack toys potrebbero essere un gift indicato per stuzzicare la curiosità e favorire il movimento.