Regali aziendali innovativi in Italia

Le aziende più innovative stanno cambiando il modo di fare regali ai propri dipendenti, passando da gadget e oggetti a esperienze di crescita personale e momenti di connessione autentica. Il mercato globale dei regali aziendali vale 920 miliardi di dollari, ma il 40% di questi regali finisce nella spazzatura. I dipendenti si aspettano regali del valore di 100 euro, mentre le aziende spendono in media solo 30 euro.

Il 60% delle persone tra 25 e 34 anni preferisce esperienze a oggetti e gli esseri umani creano ricordi più forti con le esperienze che con gli oggetti. L’82% dei dipendenti preferisce un riconoscimento sincero piuttosto che un regalo. Le aziende stanno iniziando a offrire regali come sessioni di mindfulness personalizzate, giornate di volontariato retribuite, budget personale di formazione, abbonamenti a servizi di benessere, mentoring inverso, diari della gratitudine aziendale e failure party trimestrali.

Questi regali dicono “ti vedo come persona intera, non solo come ruolo” e mostrano che l’azienda si preoccupa del benessere e della crescita dei propri dipendenti. Le aziende che offrono questi regali possono vedere un ritorno sugli investimenti, come una riduzione dell’assenteismo e un aumento della produttività. Inoltre, i dipendenti che si sentono valorizzati e apprezzati sono più propensi a restare nell’azienda e a lavorare con impegno.