Regali amante cani Natale 2022: 10 idee entro i 5 euro

Sei alla disperata ricerca di regali per l’amante dei cani per Natale di quest’anno? Se hai un budget limitato questo è l’articolo che fa per te. Mettiti comodo, leggi, guarda e scegli.

Come ogni anno è partita la corsa e la caccia al regalo perfetto e come spesso accade siamo a corto di idee. Se il tuo budget è davvero limitato e devi fare un piccolo pensiero a un’amica, a un collega o al cugino lontano e tutti e tre amano (o possiedono) il cane beh, sei nel posto giusto. In questo articolo, noi di amoreaquattrozampe, abbiamo stilato un elenco di oggetti che potrebbero farti superare l’impasse in scioltezza. Cominciamo subito, non ti resta che leggere e scegliere cosa mettere sotto l’albero.

Dai gemelli alla cancelleria: i regali per amante dei cani Natale 2022

Il nostro elenco comincia con sempreverde portachiavi. Sì, ma sfizioso, nuovo e colorato!

Nella foto qui sopra vedere due dei tantissimi modelli che si trovano in commercio in negozio o anche online. Voi quale scegliereste?

Una simpatica insegna in legno retrò perfetta per la tua casa: in cucina, camera da letto, soggiorno, ristorante, garage, pub o anche sulla staccionata del giardino. Avverte della presenza del cane in un modo tutto da ridere.

Decorare l’albero sì, ma con il dog style. In commercio potete trovare tantissimi ornamenti da appendere all’albero o in giro per la casa. Se siete fortunati e cercate bene potreste trovarne anche della razzo del Fido del destinatario del present.

L’intramontabile ma sempre utile cancelleria. Penne, matite, gomme, piccoli blocco note insomma con 5 euro potrete sicuramente trovare quello che fa al caso vostro. Guardate la foto e prendete spunto.

Novità assoluta per il 2022. Un segnalibro magnetico leggerissimo (solo 30 grammi circa). Con questo segnalibro è impossibile perdere il segno sulla pagina ed è perfetto per ricominciare a leggere esattamente da dove si è interrotto. Non farti ingannare dal metallo o dal magnete, il segnalibro non lascia nessuna traccia e non rovina i libri.

Lo so, lo so questo è un regalo prettamente femminile, ma di seguito ci sarà spazio per uno maschile. Di cosa si tratta? Di adorabili orecchini a tema bassotto; simpaticissimi, smaltati e divertenti (nella foto avete notato il dettaglio del wurstel con la maionese sul dorso del cane hot dog?).

Ecco come promesso l’idea per l’uomo o il ragazzo. I gemelli: un regalo divertente e anche in questo caso se siete pazienti nella ricerca e fortunato potreste trovare anche quelli della razza cercata. Nella foto un esempio con il Jack Russell Terrier.

Anche questa è un’idea nuova e divertente pensata soprattutto per chi ama viaggiare. Con questa traghetta per bagagli sarà impossibile non individuare facilmente il bagaglio perché sarà unico. Guarda il modello in foto: è un carlino!

Ideale per una birra o per un thè. Questo sottobicchiere farà compagnia al destinatario del vostro pensierino natalizio.

Adesivo per auto ma anche per abbellire la casa o ancora stickers per decorare piccoli oggetti, quaderni o agende.