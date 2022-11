Regalare un cucciolo a Natale arricchisce i criminali: è allarme in Europa

Si dirama in tutta Europa l’allarme sui pelosetti in arrivo per Natale, si invita a fare attenzione: regalare un cucciolo potrebbe arricchire i criminali.

Quanto di più agghiacciante poteva emergere dai risultati di una dettagliata indagine – condotta nelle ultime settimane nel Regno Unito – ha dato la prova che l’usuale, e talvolta ingenua, abitudine di regalare dei cuccioli di cane per Natale potrebbe rivelarsi un ingente profitto per la malavita organizzata in tutta Europa.

Il diretto finanziamento da parte delle famiglie alla criminalità potrebbe avvenire in maniera del tutto inconsapevole ma particolarmente fruttuosa per la trionfante riuscita di loschi investimenti. Oltre alle più generiche segnalazioni – che invitano coloro che sono intenzionati a tale usanza a desistere di fronte all’acquisto di animali domestici, spesso in ogni caso e soprattutto ove il mittente/allevatore non abbia un regolare permesso per svolgere tale attività – si invita a diffidare di annunci in rete che potrebbero sembrare al primo sguardo inaspettatamente convenienti per poi rivelarsi, invece, delle vere e proprie truffe.

Un approfondito report sulla questione – pubblicato in queste ore dalla SMATSA (Multy-Agency Strategic Threat Assessment) e poi dalla BBC, in vista delle prossime festività natalizie – ha messo in luce la pericolosità di alcune piattaforme gratuite destinate alla vendita di cuccioli indifesi. Un mercato – quello finalizzato a simili scambi – che frutterebbe oltre 13 milioni di sterline, arricchendo dunque la malavita a discapito dei poveri pelosetti spesso costretti a soprusi e maltrattamenti già a pochi giorni dalla loro venuta al mondo.

In parallelo al mercato nero di cuccioli di cane vi sarebbe infatti un elevato numero di allevamenti che trattiene i pelosetti in condizioni spaventose, privandoli dei loro diritti e delle loro necessità fondamentali.

Ciò comprometterebbe anche la regolare e futura crescita dell’animale, causando inoltre ai loro padroncini il bisogno di dover affrontare enormi spese veterinarie per riuscire – almeno parzialmente e sicuramente nei casi più gravi – a sormontare le inattese sintomatologie dei cuccioli e i loro danni talvolta permanenti dovuti ai precedenti soprusi.

Gli allevamenti illegali e le corrispettive vendite – provocate dall’infiltrazione sempre più evidente della criminalità organizzata in quella che dovrebbe essere nient’altro che l’armonica atmosfera natalizia – continuano a essere monitorate instancabilmente dai Ministeri incaricati sul territorio. Pertanto informare per tempo i futuri acquirenti sull’ingannevole – e apparentemente profittevole – vendita dei cuccioli online risulta indispensabile onde evitare che il loro traffico continui a svolgersi deliberatamente all’interno come all’esterno dei Paesi dell’UE.