REFORUNG Kit di Tubo Acqua per Frigorifero da 15m Set di Collegamento Universale per il Frigorifero Kit di Connettori per Tubo di Alimentazione Idrica per Frigorifero per Depuratori d’Acqua Fontanelle

Stai cercando tubi e raccordi resistenti all’invecchiamento e alla corrosione per il tuo condizionatore d’acqua?

Sei ancora preoccupato per le perdite causate da tubi tagliati in modo irregolare?

Ancora alle prese con il complesso e difficile processo di assemblaggio dei tubi?

Il set di connessione universale per tubo di ingresso dell’acqua REFORUNG è una soluzione semplice ai tuoi problemi e porta più comodità nella tua vita.

Materiale di alta qualità, ad alta resistenza, sicuro da usare



Il tubo del frigorifero è realizzato in materiale alimentare di alta qualità e può essere utilizzato a temperature comprese tra 5 e 45 °C.

Valvola a sfera da 1/4″, libera di aprire e chiudere



Ti offriamo una valvola a sfera facile da aprire e chiudere. Puoi facilmente regolare il flusso d'acqua in base alle tue esigenze.

Taglierina per tubi affilati per un taglio preciso



Il tagliatubi affilato ti consente di scegliere la lunghezza esatta del tubo di cui hai bisogno e risolvere il problema delle perdite causate da tagli irregolari.

Compatibilità più forte



I nostri tubi dell'acqua e raccordi sono compatibili con la maggior parte dei frigoriferi, depuratori d'acqua, ecc.

Specifiche:

Peso: 360 g



Fornitura:



1 x tubo dell’acqua da 15 metri da 1/4″

1 X Connettore rapido dritto da 1/4″

1 connettore rapido a gomito da 1/4 ” 1 valvola a sfera da 1/4 ” 1 raccordo a innesto a T da 1/4″

Attacco rubinetto 2 X 3/4″

1 connettore rubinetto da 1/4″

1 connettore rubinetto da 1/2″

1 tagliatubi X.

【Connettori universali per filtri dell’acqua, alta compatibilità】 I nostri raccordi sono universali, adatti a tutte le marche di collegamenti per tubazioni di filtri per l’acqua e raccordi per adattatori di installazione. Hanno una buona compatibilità e non devi preoccuparti del problema delle connessioni dei tubi non corrispondenti.【Design del tubo a connessione rapida per un’installazione rapida senza attrezzi】 I nostri accoppiatori sono facili e veloci da collegare alla linea di servizio e pronti per l’uso senza complicate installazioni. Ti forniremo un tagliatubi in modo che tu possa tagliare tu stesso il tubo alla lunghezza corretta.【Abbastanza pezzi di ricambio da usare】 Il nostro kit include un tubo dell’acqua lungo 15 metri da 1/4″, 1 connettore rapido dritto da 1/4″, 1 connettore rapido a gomito da 1/4″, 1 valvola a sfera da 1/4″. , 1 raccordo a T da 1/4″, 2 raccordi per rubinetto da 3/4″, 1 raccordo per rubinetto da 1/4″, 1 raccordo per rubinetto da 1/2″ e 1 tagliatubi. Sono disponibili vari tipi di connettori per tubi flessibili per soddisfare le vostre esigenze di installazione o sostituzione.【Un set di connettori universali per tubi di ingresso dell’acqua davvero versatile】 Il nostro set di connettori universali per tubi di ingresso dell’acqua può fornire acqua a filtri dell’acqua, distributori d’acqua, acquari, frigoriferi, ecc. in modo efficiente e conveniente. Ampiamente utilizzati nei sistemi di filtrazione ad osmosi inversa, fabbricatori di ghiaccio, macchine per il caffè, ecc., apportano molte comodità alla tua vita quotidiana.

15,99 €