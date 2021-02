A tavola non serve una vita di privazioni per evitare che il fisiologico reflusso si trasformi in una fastidiosa patologia; piuttosto aiutano scelte consapevoli che partono da una spesa ragionata e da un’alimentazione corretta, fino ad arrivare al rispetto dei tempi della digestione. “Si, il processo digestivo è un momento sacro e andrebbe onorato”, spiega Maria Cristina Mele, direttore Nutrizione Avanzata in Oncologia del Dipartimento di Scienze Gastroenterologiche, Endocrino-Metaboliche e Nefro-Urologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. “D’altronde questa patologia, che coinvolge un numero crescente di persone, è legata non solo a fattori meccanici connessi all’anatomia dell’apparato digerente, ma anche agli stili di vita e alle condizioni di stress”.

Il video è stato girato prima dell’inizio della pandemia

La battaglia contro il reflusso comincia con la spesa



“Tranne poche eccezioni, non ci sono cibi vietati”

“Il punto è che la malattia da reflusso – spiega la nutrizionista – consiste in un cronico malfunzionamento della valvola che collega l’esofago allo stomaco, con conseguente risalita di acidi ed enzimi gastrici nell’esofago, che ne danneggiano l’epitelio, provocando sintomi quali bruciore retro sternale, rigurgito, talvolta dolore toracico o tosse”. Tuttavia, tranne poche eccezioni, non ci sono cibi vietati. Quando si va a fare la spesa si può scegliere tra carne bianca oppure rossa, l’importante è che sia magra; uova, latte, legumi e formaggi freschi sono fonti preziose per chi non mangia carne; il pesce, non deve mai mancare. La quota di carboidrati va cercata in pane, pasta e riso, in forma semi-integrale piuttosto che integrale, compatibilmente alle intolleranze individuali. Verdura e frutta vanno sempre scelte di stagione, ad esempio in inverno sui banchi del mercato si possono scegliere carciofi, cavoli, verze e broccoli, oppure spinaci, da consumare anche crudi. Per ciò che riguarda la frutta, ottime sono mele, pere e anche banane, queste ultime da scegliere mature perché meno ricche in amido e quindi più facili da digerire.

Cosa consumare con moderazione

Cosa consumare con moderazione? “Quegli alimenti che favoriscono la secrezione acida, come pomodori crudi, succo di agrumi, alcune spezie, bevande gassate e alcolici, o che rallentano il transito gastrico, favorendo la risalita di acidi nell’esofago, come formaggi stagionati o alcuni tipi di brodo, come quelli di carni grasse”. La parola chiave per stare bene è sempre prevenzione. In questo caso significa avere molta cura nelle preparazioni che devono essere poco elaborate e sottoposte a cotture veloci e non aggressive. “Sono perfette quelle al vapore”, suggerisce la nutrizionista. I pasti poi non devono essere abbondanti e vanno frazionati durante il giorno, lasciando leggera la cena. “Una volta mangiato è buona norma darci tutto il tempo che ci occorre per digerire, evitando attività fisica e stando molto attenti alla postura: il busto va mantenuto eretto per almeno un’ora, che diventano tre prima di coricarci per la notte”. La testiera del letto andrebbe tenuta più alta rispetto ai piedi per contrastare una eventuale risalita dei succhi gastrici.