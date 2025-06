Referendum: Vittoria di Meloni e Sconfitta della Sinistra

Dopo i recenti referendum, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha commentato che le opposizioni hanno cercato di trasformare il voto in un giudizio sul governo Meloni, ma il risultato ha rafforzato l’esecutivo e indebolito la sinistra. Su social media, Fratelli d’Italia ha affermato che l’obiettivo nascosto dei referendum era rovesciare il governo, e i cittadini hanno ribaltato la situazione, evidenziando la sconfitta del centrosinistra.

Anche Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e senatore della Lega, ha espresso il suo parere, sostenendo che le opposizioni non riusciranno a giustificare il fallimento, nonostante i tentativi di attribuire la responsabilità ai media e ad altri fattori esterni. Ha descritto la situazione come un’ulteriore sconfitta per Schlein, Conte e Landini, mentre la Lega proseguirà nel suo impegno per favorire l’occupazione, migliorare i salari e garantire la sicurezza nelle città.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com