Referendum sulla cittadinanza, raccolta firme fino al 30 settembre

Fino al 30 settembre 2024 è possibile raccogliere firme per il referendum relativo alla cittadinanza italiana. Attualmente, la normativa vigente prevede che un cittadino straniero debba risiedere legalmente in Italia per almeno 10 anni prima di poter ottenere la cittadinanza. La proposta del referendum mira a ridurre questo termine a 5 anni, come avveniva prima del 1992 e come è regolato in vari altri paesi dell’Unione Europea. Questa iniziativa intende rendere più accessibile la cittadinanza per coloro che vivono da tempo in Italia, facilitando così l’integrazione e il riconoscimento dei diritti per chi ha costruito una vita nel paese.

Navigazione articoli