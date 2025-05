Referendum sul Jobs Act, Renzi: “Non cambio idea”

Matteo Renzi esprime la sua difesa del Jobs Act in un enews, criticando le posizioni di politici come Schlein e Landini, che si oppongono alle riforme da lui sostenute. Renzi sostiene che il Jobs Act ha rappresentato una fase positiva per l’economia italiana e accusa diversi partiti di dare una visione distorta delle sue riforme. Sottolinea che il referendum dell’8-9 giugno non riporterà l’articolo 18, ma piuttosto ripristinerà la legge Monti.

Renzi si difende affermando che non cambierà idea sulle sue scelte passate e voterà NO al referendum. Critica il Pd, accusandolo di aver perso la sua identità e di aver chiesto ai suoi membri di sostenere il sì o rischiare di non avere un posto nelle liste future. Sottolinea l’importanza di avere una componente riformista nel centrosinistra per evitare che Meloni vinca le elezioni.

Esamina la situazione nel Regno Unito, suggerendo che la sconfitta della sinistra radicale è dovuta all’espulsione dei riformisti. Renzi fa riferimento alla recente vittoria del centrosinistra a Trento, grazie alla lista riformista. Invita i riformisti a unirsi a Italia Viva per costruire una coalizione che possa influenzare le politiche del futuro. Conclude ribadendo la sua disapprovazione nei confronti di Meloni, la quale, a suo avviso, non è in grado di guidare l’Italia.

Fonte: www.adnkronos.com