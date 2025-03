Referendum, quando si vota? Due ipotesi all’esame del governo

Il governo sta valutando di accorpare il referendum alle elezioni amministrative, programmate per il 25 e 26 maggio (primo turno) e 8 e 9 giugno (ballottaggio), con un orientamento verso le date dell’8 e 9 giugno. Tuttavia, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e il leader della Cgil, Maurizio Landini, hanno espresso la necessità di tenere il referendum il 25 e 26 maggio per garantire una maggiore partecipazione dei cittadini.

Magi ha menzionato che è imminente la decisione del governo riguardo le date delle elezioni e dei referendum, sottolineando l’intenzione di unificare le elezioni in un’unica data. Ha anche evidenziato la volontà del governo di considerare il voto per gli studenti e i lavoratori fuorisede, come già avvenuto alle elezioni europee, auspicando che il prossimo decreto elezioni includa le necessarie coperture normative.

Inoltre, Magi ha annunciato che il Comitato promotore dei referendum incontrerà i vertici della Rai per discutere della comunicazione ufficiale riguardante il voto. Ha insistito affinché il governo utilizzi tutti i canali informativi ufficiali per facilitare la massima partecipazione. Landini ha ribadito che è fondamentale collegare il referendum al primo turno delle elezioni, poiché tenere il voto a scuole aperte a maggio aumenterebbe il coinvolgimento dei cittadini. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare le posizioni dei comitati promotori prima di prendere una decisione definitiva, esprimendo la speranza che il governo riconosca queste considerazioni.