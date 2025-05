Referendum, possibile presentare domande per votare ‘fuori sede’ a Roma anche il 5 maggio

Ci sarà tempo anche lunedì 5 maggio per richiedere di votare “fuori sede” a Roma per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno. Tutti coloro che, pur residenti in comuni al di fuori della Città metropolitana di Roma Capitale, si trovano a Roma per motivi di studio, lavoro o cure mediche, potranno presentare domanda per votare in città, se in possesso dei requisiti necessari.

Il Campidoglio ha preso questa decisione per rispondere alle esigenze dei cittadini, considerando che il 4 maggio, termine originariamente fissato per la presentazione della domanda, è un giorno festivo. Inoltre, la misura è conforme a quanto stabilito nella circolare numero 38/2025 del 2 maggio 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali.

Per effettuare la richiesta di voto “fuori sede”, è necessario compilare un modulo disponibile sul portale di Roma Capitale. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni alla pagina dedicata sul sito ufficiale del comune di Roma. Questo permetterà a chi si trova a Roma per motivi vari di esercitare il proprio diritto di voto anche se non residente nella città. La procedura mira a facilitare la partecipazione al voto per coloro che non possono tornare nel proprio comune di residenza durante le date delle elezioni.