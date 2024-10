Referendum per il Trasferimento di Matera dalla Basilicata alla Puglia

Matera, una città storica della Basilicata, potrebbe cambiare regione e unirsi alla Puglia grazie a un referendum proposto da due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi. I promotori ritengono che Matera abbia più opportunità in Puglia a causa dell’attuale predominanza del capoluogo Basilicata, Potenza. La domanda del referendum, proposta per il voto, chiederà agli abitanti di Matera se desiderano separarsi dalla Basilicata per entrare nella regione Puglia.

I due ex senatori hanno espresso il loro malcontento rispetto al potere centralizzato di Potenza, affermando: “Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza”. Hanno chiarito che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico e culturale della città, sentita come trascurata nella sua attuale collocazione. Matera, famosa per i suoi Sassi e patrimonio dell’umanità, desidera ricevere maggiore attenzione e opportunità per il suo progresso.

Le dichiarazioni dei promotori non si fermano qui: hanno criticato apertamente l’amministrazione del governatore Vito Bardi, definendola la peggiore mai avuta in Basilicata, e hanno sottolineato come la scarsa attenzione per Matera possa contribuire alla sua stagnazione. Il referendum, se approvato dal Consiglio comunale, darà il via a una raccolta firme che necessiterà di essere verificata prima di procedere. Qualora si raggiungessero le firme richieste, il referendum dovrebbe tenersi entro quattro mesi.

L’idea di cambiare regione non è unica nel suo genere. Ci sono stati altri casi, come quello di Sappada, che nel 2017 ha lasciato il Veneto per passare al Friuli Venezia Giulia. Matera si posiziona, quindi, in un contesto più ampio di ridiscussione dei confini regionali, dove i cittadini sentono la necessità di modificare la loro situazione per migliorare le condizioni economiche e administrative.

In conclusione, il cammino per un possibile passaggio di Matera dalla Basilicata alla Puglia è avviato, ma rimane lungo e complesso, con la necessità di un consenso popolare e legale da ottenere attraverso il referendum.