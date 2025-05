Referendum Jobs Act: Un Salto nel Passato di Anghileri

L’intervista con la presidente dei giovani imprenditori ha messo in luce le sfide e le opportunità che i giovani affrontano nel mondo del lavoro. La presidente ha sottolineato l’importanza di innovazione e networking per il successo imprenditoriale, oltre a evidenziare il ruolo della formazione continua. Ha inoltre parlato di accesso al credito e di come le politiche pubbliche possano sostenere le nuove imprese. Gli imprenditori sono incoraggiati a collaborare tra loro e a sfruttare le tecnologie digitali per rimanere competitivi nel mercato attuale.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com