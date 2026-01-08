7.3 C
Referendum Italia senza data certa

Referendum Italia senza data certa

Il segretario del Pld, Luigi Marattin, ha espresso la sua posizione sul referendum sulla separazione delle carriere, affermando che andrebbe indetto “sia quando sia”. Secondo Marattin, è giusto concedere tempo sufficiente per una buona campagna elettorale, ma il tema del referendum non lo appassiona particolarmente. La sua dichiarazione è stata resa nota a margine di un’iniziativa organizzata dal Comitato giustizia si’ sul referendum sulla separazione delle carriere, in cui si discuteva della data dell’evento.

