10.3 C
Roma
sabato – 22 Novembre 2025
Politica

Referendum in Slovenia

Da stranotizie
Referendum in Slovenia

Fino alla chiusura delle urne, vige il silenzio elettorale e sono vietati tutti i contenuti che promuovono una posizione in merito alla questione referendaria, nonché ogni forma di propaganda politica volta a influenzare gli elettori. Il ministero dell’Interno si occuperà di eventuali violazioni, avendo già ricevuto quattro notifiche in merito, che sono state archiviate per mancanza di elementi sufficienti per avviare un procedimento.

Il nuovo titolare della sicurezza pubblica, Branko Zlobko, supervisionerà il servizio di reperibilità dell’ispettorato dell’Interno, dove confluiscono le segnalazioni. I trasgressori sono punibili con multe da 800 a 3.000 euro per gli organizzatori della campagna elettorale, con una gradualità in base alla responsabilità civile che arriva a una forbice da 150 a 250 euro per le persone fisiche.

La legge sull’interruzione volontaria e assistita della vita è stata approvata dalla Camera di Stato, ma il movimento pro-vita ha deciso di sottoporre a referendum la norma, poiché secondo loro promuove la morte invece di proteggere la vita, come prevede la carta costituzionale. Non è previsto alcun quorum minimo di partecipazione, ma per respingere la legge sono necessari poco meno di 340mila voti, ovvero un quinto del corpo elettorale.

